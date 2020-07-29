شكرا لقرائتكم خبر عن إيبارشية بني سويف تشارك في صكوك الأضاحي بمبلغ 10 آلاف جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مطرانية بني سويف عن مساهمتها بمبلغ ١٠ آلاف جنيه في صكوك الأضاحي، لمشاركة المسلمين فرحة عيد الأضحى المبارك والمشاركة في إدخال الفرحة والسعادة على بعض الأسر منهم.

وأشارت المطرانية إلى أنه تحت رعاية وبتوجيهات من نيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف وتوابعها، وفي إطار التعاون الوثيق بين ايبارشية بني سويف ومجمع عمر بن عبدالعزيز بمدينة بني سويف، قام القس اسطفانوس سليمان والقس اثناسيوس فوزي بزيارة مسجد عمر بن عبدالعزيز بمدينة بني سويف، مساء أمس الثلاثاء، حيث كان في استقبالهم المستشار أحمد عبدالجواد رئيس مجلس إدارة المجمع، وفضيلة الشيخ أحمد عبدالعال أمام وخطيب مسجد عمر بن عبدالعزيز.

وقدمت إيبارشية بني سويف مبلغ 10 آلاف جنية مساهمة من الايبارشية في صكوك الأضاحي لمشاركة المسلمين فرحة عيد الأضحى المبارك وإدخال السعادة على قلوب بعض الأسر.

إيبارشية بني سويف تشارك في صكوك الأضاحي بمبلغ 10 ألاف جنية

إيبارشية بني سويف تشارك في صكوك الأضاحي بمبلغ 10 ألاف جنية