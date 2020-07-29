- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن إيبارشية بني سويف تشارك في صكوك الأضاحي بمبلغ 10 آلاف جنيه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مطرانية بني سويف عن مساهمتها بمبلغ ١٠ آلاف جنيه في صكوك الأضاحي، لمشاركة المسلمين فرحة عيد الأضحى المبارك والمشاركة في إدخال الفرحة والسعادة على بعض الأسر منهم.
وأشارت المطرانية إلى أنه تحت رعاية وبتوجيهات من نيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف وتوابعها، وفي إطار التعاون الوثيق بين ايبارشية بني سويف ومجمع عمر بن عبدالعزيز بمدينة بني سويف، قام القس اسطفانوس سليمان والقس اثناسيوس فوزي بزيارة مسجد عمر بن عبدالعزيز بمدينة بني سويف، مساء أمس الثلاثاء، حيث كان في استقبالهم المستشار أحمد عبدالجواد رئيس مجلس إدارة المجمع، وفضيلة الشيخ أحمد عبدالعال أمام وخطيب مسجد عمر بن عبدالعزيز.
وقدمت إيبارشية بني سويف مبلغ 10 آلاف جنية مساهمة من الايبارشية في صكوك الأضاحي لمشاركة المسلمين فرحة عيد الأضحى المبارك وإدخال السعادة على قلوب بعض الأسر.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
92,947
-
تعافي
35,959
-
وفيات
4,691
كانت هذه تفاصيل خبر إيبارشية بني سويف تشارك في صكوك الأضاحي بمبلغ 10 آلاف جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.