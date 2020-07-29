شكرا لقرائتكم خبر عن هدايا تذكارية احتفالا بمرور عام على إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أنه في إطار الاحتفالات بمناسبة مرور عام على إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد يوليو ٢٠١٩، وفي إطار سعي الهيئة للتعريف بالمنظومة، وتشجيعًا على التفاعل المجتمعي معها، قامت هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد بتوزيع هدايا تذكارية على أوائل من قاموا بالتسجيل في المنظومة.

وكانت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أكدت تسجيل ما يقرب من (٦٠٠ألف) مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، منذ بداية التشغيل التجريبي للمنظومة بالمحافظة في يوليو من العام الماضي وحتى الآن، لافتة إلى أنه تم تقديم أكثر من مليون و٨٠٠ألف خدمة طبية وعلاجية للمنتفعين خلال نفس الفترة، وذلك من خلال الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات التابعة لها ببورسعيد، وتشمل (٨) مستشفيات كبرى وتخصصية كبرى، بالإضافة إلى (٣١) مركز ووحدة صحة طب أسرة، تم تجهيزهم وفقًا لأعلى المعايير الإنشائية، وبأحدث الأجهزة الطبية وغير الطبية لتقديم الخدمات الصحية للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل بالمحافظة على أعلى مستوى.

جدير بالذكر أن التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل متاح لكل مواطني بورسعيد، وذلك من خلال التوجه لأقرب وحدة أو مركز صحة أسرة لمحل السكن ببطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد للأطفال (أو صورة منهم) لتسجيل البيانات الخاصة بالأسرة، وفتح الملف العائلي، ثم يتم الفحص الطبي الشامل بالمجان لجميع أفراد الأسرة لتكملة البيانات الطبية الخاصة بهم، ومن ثَّم الانتفاع بخدمات المنظومة.

هدايا تذكارية بمناسبة الاحتفال بمرور عام على إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد

هدايا تذكارية بمناسبة الاحتفال بمرور عام على إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد