شكرا لقرائتكم خبر عن المترو: مستمرون فى تطبيق قرار منع استقلال الخطوط الثلاثة بدون كمامة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شركة المترو استمرارها فرض غرامة على الركاب المستقلين لخطوطه بدون ارتداء كمامة، تطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.
وأشارت شركة المترو إلى استمرارها فى توفير الكمامات بشبابيك التذاكر بالمحطات للجمهور، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرارها فى التنبيه على الركاب بالمحطات بضرورة ارتداء الكمامات خلال الدخول للمحطات أو استقلال المترو.
كانت شركة المترو أعلنت أن أى راكب يمكنه خلال شراء التذكرة طلب كمامة، مشددة على ضرورة استمرار الركاب فى ارتداء الكمامات خلال استقلال المترو للرقاية من كورونا.
وواصلت شركة المترو أعمال التطهير والتعقيم للمحطات والقطارات بخطوطها الثلاثة ضد كورونا، مع بث رسائل توعية عبر الاذاعة الداخلية بالمحطات عن فيروس كورونا وأعراضه وطرق الوقاية منه، والتأكيد على العاملين ارتداء الكمامات باستمرار.
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