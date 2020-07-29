الزراعة لتلفزيون الخليج 365: الهدوء ساعد حيوانات حديقة الجيزة على الإنجاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لإدارة الحيوان، زيادة عدد الحيوانات والطيور بمختلف أنواعها بحديقة حيوان الجيزة خلال فترة توقف فيروس كورونا وعدم استقبال زوار.
جاء ذلك فى تغطية خاصة أجرها "تليفزيون الخليج 365" حول حدائق الحيوان خلال عيد الأضحى، وما الإجراءات الاحترازية التي اتخذها لإعادة فتح أبوابها بعد عيد الأضحى المبارك، حيث أعد التغطية الزميل محمد محسوب، وقدمتها الزميلة نسرين فؤاد .
وأضاف أن الحديقة نفذت خطة الإكثار وأسفرت عن زيادة في الطيور والزواحف والحيوانات والتي تحتاج الهدوء للتكاثر، مشيراً إلى أنه يتم السعي حالياً لتدبير حيوانات جديدة للحديقة دون دفع أموال للدولة التي يتم استقدام الحيوانات منها، بأسلوب البدل.
وأشار إلى أنه على سبيل المثال نجحت الببغاوات النادرة والتي كان منها لا ينتج صغاراً منذ 10 سنوات في استغلال الهدوء والبيض والإنجاب خلال فترة كورونا .
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