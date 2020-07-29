شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يستقبل وفد كنيسة الأقباط الكاثوليك للتهنئة بعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بمكتبه صباح اليوم وفد ممثلي كنيسة الأقباط الكاثوليك والذي ترأسه الأنبا بخوم نصيث نائب بطريرك كنيسة الأقباط الكاثوليك والدكتور جميل حليم مستشار بطريرك كنيسة الأقباط والأب بيشوي مسئول العلاقات العامة بالكنيسة لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك .

وأكد محافظ القاهرة على اعتزازه بالراوبط القوية والسماحة الدينية التى تميز الشعب المصرى داعياً الجميع للعمل والإنتاج لتحقيق مسيرة التنمية.

وأعرب الوفد عن سعادته بمشاركة الإخوة المسلمين التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك مؤكدين أن مصر بلد الأنبياء والرسالات وتتميز بالنسيج الواحد وتكريس مبدأ المواطنة وقبول الآخر لترسيخ الأخوة والمحبة والتعايش بين كافة أطياف المجتمع المصري .

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كان قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة وربطها بغرف العمليات بالهيئات ومديريات الخدمات المختلفة وتخصيص الرقم الساخن 15496 لتلقى شكاوى المواطنين وبلاغاتهم بشأن توافر الخدمات أثناء عيد الأضحى المبارك وإعلان حالة الطوارئ في كافة مديريات الخدمات وهيئة نظافة وتجميل القاهرة وهيئة النقل العام وإلغاء إجازات العاملين بها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين خلال تلك الفترة .

وشدد محافظ القاهرة على مديرية التموين بالمرور على المخابز للتأكد من قيامها بإنتاج كامل حصتها من الدقيق وإنتاج خبز مطابق للأوزان والمواصفات والبيع بالسعر المقرر وتوفير الخبز بالمناطق التي يلاحظ شدة الطلب علي الخبز بها والتنسيق بين المديرية والجهات المعنية ( طب بيطري ـ شئون صحية ) لعمل حملات مشتركة للمرور علي كافة منافذ البيع والمحلات .

وشدد محافظ القاهرة على مديرية الطب البيطرى بتكثيف حملات التفتيش علي اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة وإنشاء غرفة عمليات لتلقي البلاغات علي مدار اليوم وتخصيص أرقام تليفونات ( 23646120 _ 23649474 ) لتلقي أي شكوى أو بلاغ عن أي مخالفات .