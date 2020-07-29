شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة خريجى الأزهر تنظم ورشة حول "دور المرأة الليبية في السلم المجتمعى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف اليوم ، ورشة عمل لنخبه من نساء ليبيا من مختلف التخصصات العلمية ، حول: " دور المرأة في تعزيز السلم المجتمعي"، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس إدارة المنظمة ، عبر تقنية الفيديوكونفرانس وذلك تماشيا مع الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد19.

قال صالح عباس وكيل الازهر الشريف، أنه علي المرأة الليبية اتجاه الوطن مسئولية كبيره لتوحيد الاسره في ظل الظروف والتحديات التي تمر بها البلاد ، مشيراُ إلي دورها في تذليل العقبات ومواجهة التطرف والغلو عبر خلق جيل واعي بقضايا وطنه ، و أكد على أهمية دورها الفعال في بناء المجتمع الإسلامي منذ القدم.

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و أكد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الازهر ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، أن فضيلة الإمام الاكبر يولي اهتماماً كبيرا بالمرأة فهي الام والاخت والابنة والزوجه وأحد ركائز بناء المجتمعات ، مضيفاُ أن الإسلام أكد على دور المرأة ومشاركتها في بناء المجتمع والحفاظ على هويته وتقاليده وبناء جيل من الشباب قادر على تحمل المسئولية والمشاركة الفعالة في بناء الوطن.

وأضاف أسامة يس نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، أن الورشة تأتي في إطار خطة المنظمة للتواصل مع كافة الفئات في المجتمع ، والمساهمه في مواجهة التحديات التي يعاني منها الجوار الليبي والمنطقة ، وتفنيد الأفكار المغلوطة والرد عليها خلال أساتذة وعلماء الأزهر الشريف، ووفق المنهج الأزهري الذي يمثل منهج الوسطية والاعتدال.