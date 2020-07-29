شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة": غرف عمليات لرصد تعديات الاراضى..وحملات باسواق بيع الاضاحى الحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حالة الطوارئ القصوى، في كافة القطاعات والهيئات الخدمية التابعة لها، استعدادا لأجازة عيد الأضحى المبارك، وتشديد عمليات الرقابة على الأسواق ومنافذ وشوادر بيع اللحوم والأضاحي الحية، فضلا عن ضخ المزيد من المنتجات والسلع باسعار مخفضة في منافذها الثابتة والمتنقلة.

وكلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والإدارة المركزية لحماية الأراضي، بالغاء الاجازات والراحات لمهندسي حماية الاراضي، والمرور الدائم لمشرفي الاحواض، لرصد اي حالات للتعدي على الاراضي الزراعية، واتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها على الفور، وقبل تفاقمها، مشددا على التواصل الدائم والمستمر بين غرف العمليات بالمحافظات المختلفة، وغرفة العمليات المركزية بالوزارة.

وكثفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حملاتها للرقابة على اسواق ومنافذ بيع وتداول اللحوم، وشوادر بيع الاضاحي الحية، للتأكد من سلامة المعروض، ورصد اية تجاوزات او مخالفات تضر بصحة المواطنين، وذلك مع تزايد اقبالهم على شراء اللحوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، فضلا عن اعلان حالة الطوارئ بكافة المجازر على مستوى الجمهورية، ودعمها بالاطباء البيطريين، لاستمرار تقديم الخدمة للمواطنين بالمجان طوال ايام العيد، والحد من الذبح في الشوارع حفاظا على البيئة من التلوث.

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وضخت الوزارة ممثلة في قطاع الانتاج، والادارة العامة للزراعات المحمية، ومديريات الزراعة والاصلاح الزراعي، المزيد من السلع والمنتجات، واللحوم ومنتجاتها، بمنافذها الثابتة والمتنقلة، بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

وطرحت الوزارة عددا من الرؤوس الحية من عحول الجاموس والابقار، والماعز والخراف، بمزارعها التابعة لقطاع الانتاج، والادارة المركزية للمحطات، ومزارع معهد بحوث الانتاج الحيواني، والمركز الإقليمي وللاغذية والاعلاف، للبيع للمواطنين باسعار مخفضة، لرفع العبء عن كاهلهم.

وفي ذات السياق استعدت وزارة الزراعة لاستقبال شكاوى المواطنين على ارقام الخط الساخن ١٥٥٠٠ و ١٩٥٦١ وعلى تطبيق الواتس آب على رقم ٠١١١١٨٦٦٧١٠