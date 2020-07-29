شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن الاجتماعى تستعرض أعمال وخطط تطوير بنك ناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماعاً برئاسة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، وبحضور محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي .

وأشارت القباج، إلى أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات المدرجة علي جدول الأعمال ومنها إعادة تشكيل مجلس الإدارة، والذي يضم نخبة مختارة من رجال الاقتصاد والدين والمصارف والقانونيين ويضم التشكيل الجديد الدكتور شوقي علام، مفتي الديارالمصرية، والدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد والمستشارأحمد شحات إسماعيل المستشارالقانوني لوزارة التضامن، باسل محمد إبراهيم الحيني، والمهندس هاني محمد محمود عبدالمجيد والاستاذة هلا شاكر طلبة صقر، وعمرو كمال ابو العزم بالإضافة إلى سحر محمد علي السلاب .

وصرحت القباج، بأنه تم أيضا مناقشة الدراسة المقدمة من شركة برايم للأعمال الاستشارية برئاسة الدكتور عاطف حلمي، لإعادة هيكلة وتطويرالبنك في ضوء التعاقد الموقع مع شركة برايم للقيام بالدراسة التشخيصية لبنك ناصر الاجتماعي وإعداد الخطة الإستراتيجية لتطوير وإعادة هيكلة البنك وذلك في إطار المشروع الممول من البنك الأفريقي للتنمية وفقا للإتفاقية الموقعة مع بنك ناصر الاجتماعي في هذا الشأن.

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وأوضح محمد عشماوي، أن الهدف من إعادة هيكلة البنك هو إعادة تنظيم وهيكلة آليات العمل بالبنك هذا بالإضافة الي تقديم أفضل الحلول الإجتماعية المالية وغير المالية للفئات الأكثر احتياجا بطريقة فعالة لمكافة الفقر نظرا لطبيعة البنك كرائد للتنمية المستدامة مشتملة علي (التمويل – الإدخار –صندوق الأسرة والنفقات –التركات –لجان الزكاة ) موضحا انه تم تنفيذ المشروع علي ثلاثه مراحل متعاقبة هي المرحلة الإستهلالية ومرحلة التشخيص ومرحلة تطوير الإستراتيجية

وأضاف "عشماوي" أنه تم أيضا خلال الاجتماع، الموافقة علي التشكيل الجديد لللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، حيث تكون كل لجنة مسؤولة عن ملف محدد وتضم اللجان، لجنة المراجعة الداخلية والمخاطر والالتزام ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي، بالإضافة إلي لجنة الاستثمار.



اجتماع وزيرة التضامن



اجتماع وزيرة التضامن



اجتماع وزيرة التضامن



اجتماع وزيرة التضامن