شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تعيين 2803 شباب.وصرف 61 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية 2803 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 10 من ذوى الهمم من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 438 فرصة عمل بالقطاع الخاص.

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فى نفس السياق، أشار مدحت الغمراوى مدير المديرية، إلى أن الوزير تلقى تقريراً بذلك بإنجازات المديرية عن شهر يونيو الماضى، حيث تم في مجال تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة تم بتسجيل 182 عاملاً، وصرف رعاية اجتماعية لـ16 مولوداً، و7 منح زواج، فضلا عن 3 منح وفاة بإجمالى 59 ألف جنيه، بالإضافة إلى 2000 جنيه رعاية صحية من وحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية.

وأضاف أن المديرية قامت فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 298 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأسفر ذلك عن تحرير 19 محضر سلامة وصحة مهنية، ومنح شركة مخالفة مهلة قانونية، وحادثين جسيمين، وحالة وفاة واحدة، و29 حالة إيجابية تأكد إصابتها بالفيروس، وذلك من خلال مفتشيها خلال الشهر الماضى.