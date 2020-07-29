شكرا لقرائتكم خبر عن ختام الدورات التدريبية لأئمة الصومال وباكستان وبنجلاديش بمنظمة خريجى الازهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت اليوم فعاليات الدورات التدريبية العلمية المكثفة، التي أقامتها المنظمة العالمية لخريجي الازهر لعدد 129 من أئمة ووعاظ الصومال و باكستان و بنجلاديش، تحت رعاية فضيلة الإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف و رئيس مجلس إدارة المنظمة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس تماشيا مع الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا كوفيد 19 .

قال الشيخ صالح عباس وكيل الازهر الشريف ، أن الازهر حمل على عاتقه منذ نشأته، مسئولية الدفاع عن مبادئ الإسلام وسماحته ، وأكد علي أهمية هذه الدورات في نشر منهج الازهر حول العالم ، وأثني علي جهود المنظمة والقائمين عليها في نشر الفكر والمنهج الوسطي البعيد عن التشدد والغلو عبر أحدث التقنيات والوسائل المختلفة.

وأكد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الازهر و نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، علي الاهتمام بآراء المشاركين في الدورات التدريبية لتجنب السلبيات وتحقيق المزيد من الايجابيات وأوصاهم بضرورة نقل ماتعلموه لأبناء بلدانهم ، وأن يكونوا خير دعاة و سفراء للازهر الشريف.

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وأشار أسامة يس نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، إلي أن هذه الدورات تأتي استجابة لتوجيهات فضيلة الإمام الاكبر، علي ضرورة استمرار التواصل مع الازهريين حول العالم ، مضيفا ً أن المنظمة تسعي بكل حرص علي استمرار هذه الدورات والارتقاء بها للوصول لأئمة الإسلامي بمختلف المناطق حول العالم، وترسيخ منهج الازهر الشريف وفكره ومنهجه ومحاربة التطرف.

تأتي الدورات في إطار دور المنظمة لصقل الخبرات العلمية والدعوية لأبناء العالم الإسلامى وتوضيح المفاهيم المغلوطة ونشر الفكر الوسطى المعتدل المستنير ، على يد نخبة من كبار أساتذة وعلماء الأزهر الشريف.