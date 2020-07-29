شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: تحصين مليوني رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بشأن استمرار الحملات القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح التقرير أنه تم تحصين مليونين و76 ألفا و153 رأس ماشية بينهم " مليون و258 ألف و768 رأس أبقار، 625 ألف و11 رأس جاموس، 147 ألف و910 رأس أغنام، 44 ألف و464 رأس ماعز" حتى 22 يوليو.

وناشد وزير الزراعة جميع المربيين أصحاب الثروة الحيوانية ضرورة التجاوب مع الحملات المخصصة لتحصين الحيوانات والماشية ومساعدتهم لتحصين حيواناتهم، مؤكداً أن الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية مجهزة بكافة الأدوات واللقاحات لنجاح الحملة، موضحا أن الحملة تتم من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، فضلا عن توفير كافة المعدات والأدوات التي تحتاجها اللجان البيطرية ومنها مهام الأمان الحيوي، وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول.

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وأكدت وزارة الزراعة، على توفير المطهرات والملابس الواقية لأداء المهام الطبيب البيطرية وفقا لقواعد تطبيق الأمان الحيوي مع ضمان تدقيق بيانات التحصين. هذا وتهدف عمليات التحصين للحفاظ على مستويات المناعة العاليه بالحيوانات والتى تأتي من الحملات السابقة والتي حرصت الهيئة على استمرارها بالتعاون مع السادة المربين رغم انخفاض القوى البشرية نتيجة وباء فيروس كورونا كوفيد-١٩

فيما كشف تقرير الخدمات البيطرية، أن هناك إجراءات متبعة في اى برامج او حملة تحصين، وهي التنسيق مع مسئولى الأوقاف والكنائس لتقديم الدعم للقائمين على تنفيذ الحملة ، تطبيق القانون رقم 13 لسنة 2014 وذلك بتحرير محضر شرطة للممتنع عن تقديم الحيوانات لعمليات التحصين، او محضر اثبات حالة بتوقيع بواسطة عضو الإدارة المحلية او العمدة او شيخ البلد، الانتهاء من كل قرية فى نفس اليوم بأكبر عدد من الأطباء ،ارسال بيانات التحصين يوميا عبر الموقع الإليكتروني للطب الوقائى واسبوعيا، وضع بوستر بحملة التحصين بكل وحدة وإدارة ومديرية بيطرية في مكان واضح موضحا به تاريخ تنفيذ الحملة وأسعار اللقاحات ومواعيد اللجان.