شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء الإدارة العامة لرئاسة الأحوال المدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرار مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية، رقم 1149 لسنة 2020، بخصوص إنشاء الإدارة العامة لرئاسة الأحوال المدنية بقطاع الأحوال المدنية مركز نموذجى، لتقديم خدمات الأحوال المدنية بصورة خاصة أو عاجلة بمسمى سجل مدنى المركز النموذجى بقطاع الأحوال المدنية، يتبع وكيل الإدرار العامة للرئاسة للأمن.

وجاء في الفقرة الثانية من المادة الأولى ويختص بإصدار وثائق وفيود ومصدرات وقائع الأحوال المدنية وتشمل "ميلاد، وفاة، زواج، طلاق، قيد عائلى، أو فردى.." بصورة خاصة أو عاجلة لمن يرغب من الأفراد والهيئات.

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وجاء في المادة الثانية ينقل تبعية قسم القيد العائلى من غدارة الخدمات الإلكترونية بالإدارة العامة لنظرم المعلومات إلى سجل مدنى المركز النموزجى بقطاع الأحوال المدنية.

وجاء في الفرار بعد الاطلاع على القانون رقم 143 لسنة 1994 في شلن الأحوال المدنية، على لائحته التنفيذية رقم 1121 لسنة 1995، وعلى القرار الوزاري رقم 7122 لسنة 1994 في شأن إعادة تنظيم مصلحة الأحوال المدنية، وعلى القرار رقم 5417 لسنة 1998 في شان تنظيم قطاع مصلحة الأحوال المدنية، وعلى القارر الوزاري رقم 2030 لسنة 2011، في شأن إدراة خدمة الأجوال المدنية الإلكترونية بقطاع مصلحة الأحوال المدنية، وعلى القرار الوزاري رقم 150 لسنة 2017 في شأن تحديد رسوم وتكاليف استخراج وثائق الأحوال المدنية.