الزراعة لتلفزيون الخليج 365: شروق وصالح ولادتان لفرس نهر حديقة الحيوان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لإدارة الحيوان، أن حديقة الحيوانات استقبلت ولادات جديدة خلال فترة توقف كورونا، حيث استقبل فرس النهر ولادتين جديدتين هما "شروق" و "صالح" .
جاء ذلك فى تغطية خاصة أجرها "تليفزيون الخليج 365" حول حدائق الحيوان خلال عيد الأضحى، وما الإجراءات الاحترازية التي اتخذها لإعادة فتح أبوابها بعد عيد الأضحى المبارك، حيث أعد التغطية الزميل محمد محسوب، وقدمتها الزميلة نسرين فؤاد .
وأشار إلى أنه تم إطلاق إسم شروق على الولادة الأولى لإنها ولدت لحظة شروق الشمس، أما "صالح" فأطلق على الثانية على إسم حارس فرس النهر.
وأضاف أن حدث ولادات جديدة بين الغزال المصري، حيث ولدت انثى الغزال مولودة اطلق عليها "رقة" بسب شكلها الجميل.
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