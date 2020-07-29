شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تمثال الملك تحتمس الثالث أهم معروضات متحف الاقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق قطاع المتاحف بوزارة السياحة والاثار مبادرة من خلال صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى بعنوان "حكايات متاحفنا"، وذلك للتعريف بالمتاحف المنتشرة فى ربوع مصر وما تعرضه من قطع اثرية نادرة لمختلف العصور.

ونشر القطاع فيديو خاص بمتحف الأقصر، واحد من الفيديوهات المتميزة والذي يعرض تمثال الملك تحتمس الثالث (والذي يعد واحد من أبرز ملوك مصر القديمة - الأسرة 18- الدولة الحديثة)..

وقالت الإدارة العامة للإعلام بقطاع المتاحف بالتعاون مع المتاحف المصرية انها ستقوم بنشر مجموعة من الفيديوهات التعريفية تحت عنوان: "حكايات متاحفنا"، والتي تلقي الضوء من خلالها على فكرة إنشاء المتاحف المصرية المختلفة، وتاريخ ونشأة كل متحف، وأهم المقتنيات الأثرية المعروضة بها، حيث سيتم نشر مجموعة متميزة من الفيديوهات الخاصة بجميع المتاحف التابعة لقطاع المتاحف، وذلك تباعاً على صفحاتنا الرسمية.

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ومتحف الأقصر يقع على كورنيش النيل في وسط مدينة الاقصر والتي كانت تعرف في الماضي باسم طيبة، وافتتحه الرئيس الأسبق محمد انور السادات مع ضيفه رئيس جمهورية فرنسا وقتها، فاليرى جاسيكار دى ستان في العام 1975 م.

من بين أروع معروضات المتحف حالياً مجموعة من التحف والتي كانت ضمن مقبرة الملك توت عنخ آمون، أيضاً تماثيل تمثل عصر المملكة الحديثة عثر عليها مخبأة قرب معبد الاقصر العام 1989 م.

كذلك تجد المومياوات الملكية للفرعونين أحمس الاول ورمسيس الاول حيث أضيفت لمقتنيات المتحف في مارس 2004 م. وكجزء من التجديدات في المتحف والتي تضمنت مركزا للزوار وأضيف فيها ومعرضا كبيراً لإعادة ترميم حوائط معبد أخناتون فى الكرنك.