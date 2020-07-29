شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأسنان: توقف الخدمات بدءا من الغد وحتى الإثنين بسبب إجازة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، وقف الخدمات بالنقابة العامة، بدءا من غدا الخميس الموافق 30 يوليو 2020، حتى يوم الإثنين الموافق 3 أغسطس 2020، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، على أن يستأنف العمل يوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس 2020.

من ناحية أخرى، كانت قد أكدت النقابة العامة لأطباء الأسنان، أن إجراء انتخابات نقابة أطباء الأسنان، يتفق مع ما تقوم به الدولة من قرارات لعودة ممارسة الحياة الديمقراطية السليمة من جديد بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، لاسيما وأنه تم تحديد انتخابات مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان في 21 أغسطس 2020، عقب انتخابات مجلس الشيوخ، مشيرة إلى أنه لا يوجد مانع قانوني لاجراء الانتخابات الخاصة بالنقابة في الموعد المحدد .

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وأضافت النقابة، فى مذكرة توضيحيه للمستشار طه عادل رئيس النيابة، على ما جاء بالحكم الصادر في الطعن رقم 37214 لسنة 74 ق، والصادر من محكمة القضاء الإداري، حيث أن الحكم قضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والخاص بإلغاء الانتخابات لحين تحسن واستقرار الأوضاع في البلاد وعودة الحياة الطبيعية في مؤسسات الدولة، ولما كان ذلك وما جاء بحيثيات الحكم وأسبابه المعول عليها تأسيسا على قرار مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2020، وما تلاه من قرارات ، ومن حيث أن الأثر المترتب على هذا القرار هو تأجيل الجمعية العمومية لانتخابات نقابة أطباء الأسنان التي كان مقررا لانعقادها يوم 29 مارس 2020، وهذ الأثر يبقى نافذا بذاته دون حاجة الى صدور قرار من النقابة العامة.