الجريدة الرسمية تنشر تصديق الرئيس على تعديل شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجرية الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 167 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنه1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 4 لسنه 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، والقانون رقم 20 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

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