شكرا لقرائتكم خبر عن الجريده الرسمية تنشر تصديق الرئيس على تعديل قانون إنشاء مجلس الأمن القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 166 لسنه 2020 بتعديل بعض احكام القانون رقم 19 لسنه 2014 بأنشاء مجلس الامن القومى و نشر الجريده الرسميه .

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