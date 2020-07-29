شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: وقف مشرف وسائق نظافة عن العمل لإلقائهما مخلفات بترعة المريوطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قراراً بالإيقاف عن العمل لكل من، إسلام إدريس فرج الله المشرف عن قطاع النظافة بالهرم ورمضان سيد عبد الحميد السائق بالهيئة العامة للنظافة والتجميل، وذلك لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات مع وقف صرف نصف أجرهما ابتداء من تاريخ الإيقاف.

وجاء قرار محافظ الجيزة نظراً لقيام الموظفين المذكورين بإلقاء المخلفات والرتش بترعة المريوطية بدلاً من رفعها ونقلها لمحطات المناولة المخصصة لذلك، وهو الأمر الذى يحدث ضرراً جسيماً بالترعة ويعد تكاسلاً كبيراً من العاملين فى أداء المهام المطلوبة منهم بالشكل الصحيح والخروج عن مقتضيات الواجب الوظيفي .

ووجه المحافظ الهيئة العامة للنظافة والتجميل بسرعة اتخاذ اللازم نحو إخطار النيابة الإدارية بقرار الايقاف لعرض أمر المذكورين على المحكمة التأديبية .

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كما وجه راشد هيئة النظافة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لرفع اى مخلفات من مجري الترعة وعدم السماح بإلقاء اى مخلفات بها، مشيراً إلى أن المحافظة تسعى لتغيير الصورة النمطية عن ترعة المريوطية وتحويل مظاهر القبح التى عانت منها الترعة على مدار سنوات الى مظهر حضارى يليق بالمكانة السياحية للمنطقة.

وأكد محافظ الجيزة فى تصريحات له أنه لا تستر على فاسد أو مخالف بالأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وأن المحافظة تبادر بإحالة المخالفين أو المتقاعسين إلى الجهات القانونية والرقابية لاتخاذ الإجراء اللازم حيالهم، مشدداً أن المحافظة لن تتوانى عن تحقيق الانضباط فى كافة الاجهزة وان على الجميع تحمل مسئولياته تجاه ما يكلف به من عمل، لافتاً أن المحافظة يسعدها تلقى شكاوى أو بلاغات المواطنين بشأن أى أعمال مخالفة أو سلوكيات خاطئة من موظفي الجهاز الإداري للتحقيق والتعامل الفورى معها .