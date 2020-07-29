شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تدفع بـ25 أتوبيس نقل عام للعمل بين محطتى الدمرداش والشهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الدفع بـ25 أتوبيس نقل عام قابلة للزيادة للعمل بين محطتي الدمرداش والشهداء لمجابهة كثافات الركاب المتواجدين والناتجة عن انقطاع الشبكة الهوائية المغذية للمترو في محطة غمرة .

وأعلنت شركة المترو عودة حركة تشغيل قطارات مترو الانفاق بالخط الاول بكامل طاقتها بالاتجاهين بعد اصلاح الشبكة الكهربائية بسبب سقوط قطعة من لوح صاح معدنى من أعلى كوبرى غمرة .

كان أحمد عبدالهادي بكير المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق كشف أن العطل الحادث الكهربائية نتيجة إلقاء شخص مجهول بجسم غريب ( لوح معدنى ) من الخارج على الشبكة بين محطتى غمره والدمرداش بالخط الأول مما أدى إلى تعطل حركة القطارات .

وأكد المتحدث الرسمى باسم شركة المترو أنه على الفور انتقلت فرق الطوارئ إلى مكان العطل وجارى العمل على إصلاحه فى أسرع وقت وعودة الحركة إلى طبيعتها .

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وأضاف أن حركة القطارات بالخط الأول تعمل من محطة حلوان حتى محطة السادات فى الإتجاهين ومن محطة سراى القبة حتى محطة المرج الجديدة فى الإتجاهين ومن محطة سراى القبة حتى محطة السادات إتجاه واحد .

كانت شركة مترو الأنفاق قد ذكرت فى بيان لها منذ قليل وجود انقطاع بالشبكة الكهربائية الهوائية بمحطة غمرة بالخط الأول، حيث أوضحت الشركة ان حركة القطارات بالخط الأول تعمل من محطة حلوان حتى محطة السادات في الاتجاهين ومن محطة سراي القبة حتى محطة المرج الجديدة في الاتجاهين ومن محطة سراي القبة حتى محطة السادات اتجاه واحد .