سقوط اثنين من العناصر الإجرامية بحوزتهما 300 طربة لمخدر الحشيش قبل ترويجهم ليلة العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن ضباط مكافحة المخدرات، اثنين من العناصر الإجرامية بحوزتهما 300 طربة لمخدر الحشيش، قبل ترويجهم ليلة عيد الأضحى.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية (مقيمين بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية "لأحدهما معلومات جنائية")؛ تخصصا في الإتجار بمخدر الحشيش، وترويجه على عملائهما متخذين من دائرة مركز شرطة أبوالمطامير بمحافظة البحيرة، مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن البحيرة، تم ضبطهما حال استقلالهما سيارتين بالطريق الصحراوي بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير، وبحوزتهما (300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام-مبلغ مالي-هاتفي محمول).

بمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الاجرامي، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2.100.000) اثنان مليون ومائة ألف جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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