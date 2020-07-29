بقيمة مليون و255 ألف جنيه.. إحباط ترويج 115 طربة حشيش في الإسكندرية ليلة العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، جهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وعددٍ من مديريات الأمن لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط شخصين حال استقلالهما سيارة بالقرب من مسكنهما بدائرة قسم شرطة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، وبحوزتهما (75 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 18,750 كيلو جرام - مبلغ مالي – هاتفي محمول).

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كما ضبط شخصين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بمحافظة الإسكندرية، وبحوزتهما (40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام - مبلغ مالي– هاتفي محمول).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي (1255000 مليون ومائتان وخمسة وخمسون ألف جنيه) تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.