تأجيل إعادة محاكمة متهم بقضية "أحداث عنف قسم الموسكي" لـ 25 أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
قررت الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم لا تهماه مع آخرين سبق الحكم عليهم باستعمال العنف، وقطع الطريق العام، في القضية المعروفة بـ"أحداث عنف قسم الموسكي"، لجلسة 25 أغسطس.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور على عمارة،
ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها استعراض القوة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدي على ضابط شرطة، ومنعه من ممارسة عمله، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطريق وتعطيل سير المواصلات.
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