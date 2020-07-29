ضبط أمين عهدة بحوزته 1335 عبوة سلع غذائية فاسدة في السيدة زينب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير لقطاع أمن القاهرة، القبض على أمين عهدة بحوزته 1335 عبوة سلع غذائية فاسدة، وغير صالحة للاستهلاك الأدمي بمنطقة السيدة زينب. تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط أمين عهدة مجمع تابع لإحدى الشركات بأحد المجمعات الاستهلاكية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب لحيازته (1335 عبوة سلع غذائية "عصائر – بسكويت – جبن أبيض - نشا) مدون عليها إحدى العلامات التجارية غير صالحة للاستهلاك الأدمي لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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