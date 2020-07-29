محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري. أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1095) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها: ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية (بمحافظة الشرقية) لحيازته (1,248 طن " لحوم مجمدة – كبدة مجمدة ") مجهولة المصدر. كما ضبطت الحملات، أمين عهدة مجمع تابع لإحدى الشركات بأحد المجمعات الاستهلاكية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، لحيازته (1335 عبوة سلع غذائية "عصائر – بسكويت – جبن أبيض -نشا) مدون عليها إحدى العلامات التجارية غير صالحة للاستهلاك الأدمي لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها. تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرزها إحباط ترويج لحوم مجهولة المصدر.. شرطة التموين تضبط 1000 قضية متنوعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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