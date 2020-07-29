خلال 24 ساعة.. ضبط 38 قطعة سلاح ناري و112 قضية مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة؛ لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط (38 قطعة سلاح ناري، بحوزة 25 شخصا).

كما نجحت الحملات في تنفيذ 67 ألف حكم قضائي متنوع، وضبط (112) قضية مخدرات بحوزة (120) متهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.