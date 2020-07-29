ضبط مالك مصنع بحوزته 15 ألف ساعة يد مغشوشة في الموسكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، مالك شركة بدون ترخيص لتجارة ساعات اليد بدائرة قسم شرطة الموسكي (بمحافظة القاهرة)، لحيازته (14925 ساعة يد مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

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