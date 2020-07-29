بحوزته 5 بنادق آلية.. ضبط أحد المتهمين بإصابة طالب بطلق ناري في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض أحد المتهمين بإصابة طالب بطلق ناري، وبحوزته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، بأسيوط.

كان مركز شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط، تبلغ من إحدى المستشفيات بوصول (طالب - مقيم بدائرة المركز) مصاب بطلق ناري، وبسؤال والده (مزارع – مقيم بذات الناحية) اتهم نجلى عمومته بالتعدي على نجله بسلاح ناري كان بحوزتهما محدثان إصابته لخلافات على قطعة أرض.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وحال وصول القوات بالقرب من منزلهما شوهد أحدهما مستقلاً دراجة نارية بدون لوحات معدنية وبحوزته "بندقية آلية" وبرفقته آخر (مزارع – مقيم بذات الناحية).. حيث لاذا بالفرار وسقطت من قائد الدراجة النارية البندقية حوزته كما أمكن ضبط الأخير وبحوزته جوال عُثر بداخله على (5 بنادق آلية – بندقية رصاص – 7 خزائن – 419 طلقة مختلفة الأعيرة)، وبمواجهة المتهم أقر باشتراكه مع المتهم الهارب كانا في طريقهما لإخفاء المضبوطات بإحدى المناطق الجبلية خشية استهدافهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجاري تكثف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.