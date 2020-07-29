بعد الفجر بساعتين.. ننشر مواعيد صلاة عيد الأضحى بمدن ومحافظات الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، نقل صلاة عيد الأضحى من مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بعدد محدود من العاملين بالأوقاف على نحو ما تم في صلاة عيد الفطر سواء بسواء، بناء على ما قررته لجنة إدارة أزمة كورونا، بمجلس الوزراء.

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم اقتصار باقي المساجد على رفع تكبيرات العيد من خلال مكبرات الصوت عبر إذاعة القرآن الكريم دون حضور للمصلين أو المكبرين، واقتصار الحضور للمساجد على الإمام والعمال المكلفين بإذاعة التكبيرات دون فتح المسجد للمصلين.

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ومن المقرر أن تبدأ صلاة عيد الأضحى المبارك في القاهرة في تمام الخامسة و38 دقيقة صباحا، عقب صلاة الفجر بساعتين تقرييا، والإسكندرية في الخامسة و41 دقيقة، وفي العريش في تمام الخامسة و 26 دقيقة.

وينشر الخليج 365 موعد أداء صلاة عيد الأضحى المبارك بجميع محافظات ومدن الجمهورية، وهي كالتالي: