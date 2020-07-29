بسبب كورونا.. المالية: 3.8% معدل النمو للسنة المالية 2020/2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو حقيقي قدره 3.8% في2019/2020 مقارنة بنحو 6 % في تقديرات الموازنة، نتيجة انخفاض قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 202 مليار جنيه، بحسب التوقعات
وعُقد اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، قدم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عرضاً حول التقديرات الأولية للآداء المالي للعام المالي 2019/2020.
وأرجع الوزير انخفاض معدل النمور إلى التأثير السلبي لجائحة فيروس كورونا على النشاط الاقتصادي، منوهاً إلى أن جمهورية مصر العربية تعد من الدول المحدودة جداً التي استطاعت أن تحقق معدل نمو حقيقى موجب خلال عام 2020، كما أن معدل النمو المحقق بها يعتبر هو الاعلى على مستوى العالم.
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