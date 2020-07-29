معيط: نتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 202 مليار جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه من المتوقع أن ينخفض قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 202 مليار جنيه.

وعُقد اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، قدم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عرضاً حول التقديرات الأولية للآداء المالي للعام المالي 2019/2020.

وأشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في مستهل العرض إلى أنه من المتوقع أن ينخفض قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 202 مليار جنيه مقارنة بالتقديرات التي بنيت على أساسها الموازنة.​