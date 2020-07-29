العدد وصل 133.. وفاة طبيبين بكورونا والنقابة تنعاهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة: نعت نقابة أطباء مصر، الدكتور أيمن عبد الموجود، استشاري الجراحة العامة والمناظير ورئيس قسم الجراحه العامة بمستشفى رشيد العام، والذي وافته المنيه إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد. كما نعت النقابة الدكتور أسامة أمين البرماوي، أستاذ الأنف والأذن بطب طنطا، والذي وافته المنيه إثر إصابته بفيروس كورونا. وقالت النقابة إن عدد ضحايا الأطباء ارتفع إلى 133 طبيبا منذ أزمة وباء كورونا.

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