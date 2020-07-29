جسم غريب.. مترو الأنفاق يصدر بيانا رسميا بشأن تعطل الحركة في محطة غمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - قال أحمد عبد الهادي بكير، المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، إن عطلا مفاجئا بالشبكة الكهربائية تسبب في توقف الحركة؛ نتيجة إلقاء شخص مجهول جسما غريب (لوح معدنى) من الخارج على الشبكة بين محطتي غمرة والدمرداش بالخط الأول؛ ما أدى إلى تعطل حركة القطارات.

وأضاف، حسب بيان منذ قليل، أنه على الفور انتقلت فرق الطوارئ إلى مكان العطل وجارٍ العمل على إصلاحه فى أسرع وقت وعودة الحركة إلى طبيعتها.

وأعلن أن حركة القطارات بالخط الأول تعمل من محطة حلوان حتى محطة السادات في الاتجاهين ومن محطة سراي القبة حتى محطة المرج الجديدة فى الاتجاهين ومن محطة سراي القبة حتى محطة السادات في اتجاه واحد.​