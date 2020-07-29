أخبار مصر | وزيرة التضامن تستعرض أعمال وخطط تطوير بنك ناصر

عقد مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماعًا اليوم الأربعاء؛ برئاسة نيفين القباج وزير التضامن الإجتماعي، وبحضور الأستاذ محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك؛ وأعضاء مجلس الأدارة، وذلك بمقر وزارة التضامن الإجتماعي.

وأكدت القباج، على أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات المدرجة علي جدول الأعمال ومنها إعادة تشكيل مجلس الإدارة والذي يضم نخبة مختارة من رجال الاقتصاد والدين والمصارف والقانونيين ويضم التشكيل الجديد الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، والدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد والمستشارأحمد شحات إسماعيل المستشار القانوني لوزارة التضامن، والاستاذ باسل محمد إبراهيم الحيني، والمهندس هاني محمد محمود عبدالمجيد، والاستاذة هلا شاكر طلبة صقر، والأستاذ عمرو كمال ابو العزم، بالإضافة إلى الأستاذة سحر محمد علي السلاب.

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وأشارت القباج، إلى أنه تم أيضا مناقشة الدراسة المقدمة من شركة برايم للأعمال الإستشارية برئاسة الدكتور عاطف حلمي لإعادة هيكلة وتطوير البنك في ضوء التعاقد الموقع مع شركة برايم للقيام بالدراسة التشخيصية لبنك ناصر الاجتماعي وإعداد الخطة الاستراتيجية لتطوير وإعادة هيكلة البنك، وذلك في إطار المشروع الممول من البنك الإفريقي للتنمية وفقا للإتفاقية الموقعة مع بنك ناصر الإجتماعي في هذا الشأن.

وفي ذات السياق أوضح الاستاذ محمد عشماوي، أن الهدف من إعادة هيكلة البنك هو إعادة تنظيم وهيكلة آليات العمل بالبنك، هذا بالإضافة الي تقديم أفضل الحلول الإجتماعية المالية وغير المالية للفئات الأكثر إحتياجا بطريقة فعالة لمكافة الفقر نظرا لطبيعة البنك كرائد للتنمية المستدامة مشتملة علي (التمويل – الإدخار –صندوق الأسرة والنفقات –التركات –لجان الزكاة )، موضحا أنه تم تنفيذ المشروع علي ثلاثة مراحل متعاقبة هي المرحلة الاستهلالية ومرحلة التشخيص ومرحلة تطوير الاستراتيجية.

وأفاد عشماوي، بأنه تم أيضا خلال الإجتماع الموافقة علي التشكيل الجديد لللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، حيث تكون كل لجنة مسؤولة عن ملف محدد وتضم اللجان، لجنة المراجعة الداخلية والمخاطر والالتزام ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي؛ بالإضافة إلى لجنة الاستثمار.