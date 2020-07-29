أخبار مصر | وزيرة البيئة: إجراءات استباقية لمجابهة نوبات تلوث الهواء الحادة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر وزيرة البيئة: إجراءات استباقية لمجابهة نوبات تلوث الهواء الحادة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بضرورة اتخاذ الإجراءات الاستباقية والاستعدادات المبكرة لمجابهة نوبات تلوث الهواء الحادة بعدد من المحافظات لهذا العام، حيث استقبلت لجنة المواقع بفرع جهاز شئون البيئة بمحافظة الشرقية 55 طلبات فتح مواقع تجميع قش الأرز بمركز أولاد صقر والحسينية وفاقوس وكفر صقر، كما استقبلت أعضاء لجنة تأجير المعدات 68 طلبا لتأجير معدات جمع وكبس قش الأرز بمراكز ديرب نجم وأولاد صقر والحسينية حتى الآن.

وأكدت وزارة البيئة في بيان، اليوم الأربعاء، أنه تم تنفيذ عدد من الحملات التوعوية استهدفت عددا من المزارعين بقرى العزازى وكفر العزازى بمركز أبو حماد وكفر أبو حطب بمركز ههيا لنشر الوعي البيئي لدى المزارعين بأهمية الاستفادة الاقتصادية من المخلفات الزراعية وكيفية الاستثمار فيها، وذلك بالاشتراك مع مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، إضافة إلى توجيه المزارعين والشباب للعمل في إنشاء مشروعات تدوير المخلفات الزراعية والاستفادة من قش الأرز في العديد من المجالات بدلا من حرقه.

وقام الفرع بالتنسيق مع الجهات المعنية بالتفتيش على محطة معالجة الصرف الصحي بالربعماية ومحطة معالجة الصرف الصحي بمركز ومدينة منيا القمح، وتم أخذ عينة مياه من السيب النهائي للمحطات بعد تمام عملية المعالجة وذلك للقيام بتحليلها بمعمل الفرع لبيان مدى مطابقتها للمعايير والنسب البيئية طبقا لأحكام قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ ولائحته التنفيذية.

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وأعلن مجلس الوزراء، عن بدء إجازة القطاع العام لعيد الأضحي المبارك من الخميس المقبل الموافق 30 يوليو حتى الاثنين 3 أغسطس، بينما القطاع الخاص من الخميس 30 يوليو، حتى السبت الأول من أغسطس.

وتنقل وزارة الأوقاف صلاة عيد الأضحى المبارك، من مسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها بمحافظة القاهرة، وقصر بثها عبر مكبرات الصوت بالمساجد، وإلغاؤها بالساحات

وفي سياق آخر، رفعت مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الموارد المائية والري، درجة الاستعداد فى مختلف المحطات بالمحافظات لمواجهة زيادة الطلب على المياه خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك وموسم أقصى الاحتياجات وزراعات الأرز حاليا، كما وضعت خطة طوارئ لمواجهة أي مشاكل تواجه المزارعين في الحصول على المياه اللازمة لري الأراضي.