أخبار مصر | مترو الأنفاق: عطل الخط الأول بسبب إلقاء جسم مجهول على الشبكة

أعلن أحمد عبدالهادي بكير المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق عن حدوث عطل مفاجئ بالشبكة الكهربائية نتيجة إلقاء شخص مجهول بجسم غريب (لوح معدنى) من الخارج على الشبكة بين محطتى غمره والدمرداش بالخط الأول مما أدى إلى تعطل حركة القطارات.

وأكد عبدالهادي أنه على الفور انتقلت فرق الطوارئ إلى مكان العطل وجارى العمل على إصلاحه في أسرع وقت وعودة الحركة إلى طبيعتها.

وأشار إلى أن حركة القطارات بالخط الأول تعمل من محطة حلوان حتى محطة السادات في الاتجاهين ومن محطة سراى القبة حتى محطة المرج الجديدة في الاتجاهين ومن محطة سراى القبة حتى محطة السادات اتجاه واحد.

وكانت قد أكدت شركة المترو إلغاء إجازات كافة العاملين بطوائف التشغيل المختلفة طوال أيام عيد الأضحى، لمتابعة وضمان انتظام حركة الخطوط الثلاثة بالعيد، حيث تشمل جداول التشغيل عدم إجراء تعديلات فى مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة طوال أيام عيد الأضحى، حيث سيتم العمل بجداول التشغيل المعمول بها أيام العطلات الرسمية، على أن يستمر التشغيل حتى منتصف الليل.

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وتعمل شركة المترو طوال فترة عيد الأضحى بجداول تشغيل للخطوط الثلاثة، تشمل بدء التشغيل اليومي من الساعة 5.15 صباحا من المحطات الابتدائية على أن يكون موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الأول من محطة حلوان في الساعة 23.15 مساءً، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 23.30 مساء.

وتشمل جداول التشغيل قيام آخر قطارات المترو بالخط الثاني من شبرا الخيمة والمنيب الساعة 23.35 مساءً كما سيكون مواعيد قيام أخر قطار من نادي الشمس بالخط الثالث الساعة 23.15 مساءا ومن العتبة 23.45 مساءا.

وأعلن مجلس الوزراء، عن بدء إجازة القطاع العام لعيد الأضحي المبارك من الخميس المقبل الموافق 30 يوليو حتى الاثنين 3 أغسطس، بينما القطاع الخاص من الخميس 30 يوليو، حتى السبت الأول من أغسطس.

وتنقل وزارة الأوقاف صلاة عيد الأضحى المبارك، من مسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها بمحافظة القاهرة، وقصر بثها عبر مكبرات الصوت بالمساجد، وإلغاؤها بالساحات

وفي سياق آخر، رفعت مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الموارد المائية والري، درجة الاستعداد فى مختلف المحطات بالمحافظات لمواجهة زيادة الطلب على المياه خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك وموسم أقصى الاحتياجات وزراعات الأرز حاليا، كما وضعت خطة طوارئ لمواجهة أي مشاكل تواجه المزارعين في الحصول على المياه اللازمة لري الأراضي.