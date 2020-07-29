أخبار مصر | رئيس جامعة القاهرة: الانتهاء من إعلان نتائج سنوات النقل بالكليات

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس جامعة القاهرة: الانتهاء من إعلان نتائج سنوات النقل بالكليات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الانتهاء من إعلان نتائج سنوات النقل بكليات الجامعة بشكل مواكب لإجراء امتحانات الفرق النهائية الحضورية، وبدء عملية التصحيح الإلكتروني لامتحانات الفرق النهائية فور الانتهاء من كل امتحان.

وأكد الدكتور محمد الخشت، انتظام سير امتحانات طلاب الفرق النهائية بالكليات في هدوء ودون رصد أي مشكلات وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث يتابع الامتحانات لحظيًا من خلال غرفة العمليات المركزية وبالتنسيق مع العمداء ولجان الطواريء بالكليات واللجنة الطبية العليا.

وتختتم اليوم جامعة القاهرة امتحانات طلاب الفرق النهائية، للأسبوع الثالث، حيث تعقد الامتحانات في كليات: التجارة، والعلوم، والاقتصاد والعلوم السياسية، وفرع الخرطوم، والهندسة، والعلاج الطبيعي، والتربية للطفولة المبكرة، والطب البيطري، والزراعة، والتمريض، والصيدلة.

Advertisements

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وجه عمداء الكليات منذ انطلاق الامتحانات بضرورة الالتزام بإتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كافة الخدمات للطلاب وتوفير قاعات كبيرة تستوعب أعداد الطلاب والتأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الإجتماعي والسلامة، وإجراء عمليات التطهير يوميًا في كافة الأماكن التي تجرى بها الامتحانات، وترك مدة كافية بين امتحانات المواد تيسيرًا على الطلاب، وإعداد اللجان الخاصة للطلاب ذوي القدرات الخاصة ووجود من يعاونهم، وتوافر لجان طبية متخصصة من لجان مكافحة العدوى داخل الحرم الجامعي وفي الكليات للتعامل الطبي السريع مع أي حالة اشتباه.

وأعلن مجلس الوزراء، عن بدء إجازة القطاع العام لعيد الأضحي المبارك من الخميس المقبل الموافق 30 يوليو حتى الاثنين 3 أغسطس، بينما القطاع الخاص من الخميس 30 يوليو، حتى السبت الأول من أغسطس.

وتنقل وزارة الأوقاف صلاة عيد الأضحى المبارك، من مسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها بمحافظة القاهرة، وقصر بثها عبر مكبرات الصوت بالمساجد، وإلغاؤها بالساحات

وفي سياق آخر، رفعت مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الموارد المائية والري، درجة الاستعداد فى مختلف المحطات بالمحافظات لمواجهة زيادة الطلب على المياه خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك وموسم أقصى الاحتياجات وزراعات الأرز حاليا، كما وضعت خطة طوارئ لمواجهة أي مشاكل تواجه المزارعين في الحصول على المياه اللازمة لري الأراضي.