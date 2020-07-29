أخبار مصر | برلماني: برنامج "فرص" يعتمد على الفئات الأكثر احتياجا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: برنامج "فرص" يعتمد على الفئات الأكثر احتياجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن برنامج "فرص" الذي أطلقته وزارة التضامن يعتمد على تنشيط بيئة التمكين الاقتصادي والشق الإنتاجي لدعم الفئات الأكثر احتياجا وتوفير فرص التمكين لهم والتدريب على ثقافة العمل والإنتاج، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل خاصة الشباب والسيدات وانتقال أكبر عدد منهم إلى الاستقلالية وعدم الاعتماد على الدعم.

وأشاد "متولي" في بيان، بجهود وزارة التضامن للتمكين الاقتصادي التي تجلت في إطلاق برنامج "فرص" لمساعدة الأشخاص الذين لديهم ظروف مؤقتة تمنعهم عن العمل، مشيرًا إلى أهمية البرنامج في تنمية قدرات الشباب وتعزيز مهاراتهم وصقل خبراتهم من خلال دورات متخصصة في مجالات متعددة، والعمل على زيادة حجم كفاءة الشباب وبناء الثقة عبر مهارات تطبيقية تساعد الشباب على الابتكار وبناء المستقبل وتهيئته للدخول في سوق العمل وقيادة ريادة الأعمال.

وأطلق برنامج فرصة، أحد برامج التمكين الاقتصادي بالوزارة؛ "وحدة التدريب والتوظيف" بمحافظة بنى سويف وهي أول وحدة فرعية على مستوى محافظات الجمهورية.

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ويأتي ذلك تنفيذًا لرؤية وزارة التضامن الاجتماعي في التأسيس لنشر وحدات التدريب والتوظيف داخل مديرياتها، بهدف الوصول إلى مجتمع مصري مُتضامن ومُنتج يوفر العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وتنسيق الجهود مع القطاع الأهلي والخاص والإعلام للاستثمار في العمل المشترك من أجل تنمية المواطن والمجتمع.

وخلال اللقاء أعرب محافظ بني سويف عن شكره وتقديره لوزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، لدعمها المميز والنوعي للمحافظة، معربًا عن سعادته بتدشين الوحدة الفرعية للتدريب والتوظيف، والتي تُعد الأولى من نوعها على مستوى محافظات الجمهورية، مشيدا بفكرة البرنامج الذي يتسق مع جهود الدولة للدفع بخطتها التنموية وفق رؤية مصر 2030 التي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد المحافظ دعمه الكامل للبرنامج، لتحقيق أكبر استفادة منه بالمحافظة، مشيرا إلى عدم اقتصار الدعم على الجانب المعنوي فقط، وإنما ستكون هناك خطوات عملية ونوعية يتم تنفيذها من أبرزها: وضع تصور شامل للدفع بالمشروع، وتحقيق أهدافه في مقدمتها تشكيل بيئة داعمة للمشروعات وسلاسل القيمة المضافة من خلال التدريب والتأهيل المهني والدعم الفني وتوفير التمويل للمشروعات، وأيضا إتاحة فرص عمل للفئات التي اكتسبت التدريب المناسب بالمصانع والشركات الكائنة بدائرة المحافظة، بجانب الدفع في المجال التوعوي والتثقيفي بأهمية البرنامج.

وقال الدكتور عاطف الشبراوي، مستشار برنامح فرصة، إن الوحدة تعمل علي تيسير فرص التدريب والتوظيف على مستوى محافظة بني سويف، وذلك بهدف تزويد الفئات المهمشة والأقل حظا من الشباب من مستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى تقديم أنشطة التدريب والدعم لتعزيز جاهزيتهم للالتحاق بسوق العمل، والتدريب علي الشمول المالي، والانضمام لفرص التدريب العملي بالمصانع، والاستفادة من الروابط القائمة مع سوق العمل٬ مضيفًا أن البرنامج يسعى لترسيخ عدد من الشراكات مع مبادرات تصب في محاور عمل البرنامج في دعم المرأة والشباب وذوي الإعاقة والأسر محدودة الدخل في الاندماج في سوق العمل والاستقلال الاقتصادي من خلال منظومة التشجيع والتحفيز والمساندة في التدريب أو الحصول على وظيفة أو تأسيس أنشطة انتاجية ناجحة أو الدخول في مشروعات عبر سلاسل القيمة.