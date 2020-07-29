أخبار مصر | مجلس الوزراء ينعى "طبيب الغلابة": سيظل حاضرا رغم المغيب

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مجلس الوزراء ينعى "طبيب الغلابة": سيظل حاضرا رغم المغيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعى مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، الدكتور محمد مشالى "طبيب الغلابة"، الذى وافته المنية أمس، بعد مسيرة ثرية بالتفانى والعطاء، وخدمة الفقراء.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: سيظل الدكتور محمد مشالى حاضرا رغم المغيب، سيظل قدوة ونموذجا لشباب الأطباء، وعلامة مضيئة فى سجل أبناء هذا الوطن، الذين ضحوا بكل غال ونفيس من أجل خدمة وطنهم، وأبنائه، فقد كان رحمه الله نسيجا وحده فى الإنسانية والإيثار، وهب طوال مسيرة حياته كل ما يملك لمساعدة الفقراء، وبادلوه مكانة فى قلوبهم مرصعة بالحب والعرفان والتقدير.

وأضاف: لقد كان الدكتور مشالى راهبا فى محراب عيادته، يؤدى يوميا فروض العطاء لمرضاه، لم يتأخر يوما عن طالبيه، سعيدا بخدمتهم دون مطلب أو مأرب، مسخرا جهده ووقته وماله من أجل علاج من لجأ إليه، أو طلب معونته.

ودعا مدبولى شباب الأطباء أن يهتدوا بمسيرة الراحل الكريم، ويخلدوا أسماءهم بأحرف من نور فى ذاكرة وطن لا ينسى من كان خدوما لأبنائه.

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وأشاد مدبولى بالخطوات التى اتخذها عدد من المسئولين لإطلاق اسم الدكتور محمد مشالى على عدد من المنشآت.

وأعلن مجلس الوزراء، عن بدء إجازة القطاع العام لعيد الأضحي المبارك من الخميس المقبل الموافق 30 يوليو حتى الاثنين 3 أغسطس، بينما القطاع الخاص من الخميس 30 يوليو، حتى السبت الأول من أغسطس.

وتنقل وزارة الأوقاف صلاة عيد الأضحى المبارك، من مسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها بمحافظة القاهرة، وقصر بثها عبر مكبرات الصوت بالمساجد، وإلغاؤها بالساحات

وفي سياق آخر، رفعت مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الموارد المائية والري، درجة الاستعداد فى مختلف المحطات بالمحافظات لمواجهة زيادة الطلب على المياه خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك وموسم أقصى الاحتياجات وزراعات الأرز حاليا، كما وضعت خطة طوارئ لمواجهة أي مشاكل تواجه المزارعين في الحصول على المياه اللازمة لري الأراضي.