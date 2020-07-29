أخبار مصر | جامعة الأزهر تطلق اسم طبيب الغلابة على دفعة طب بنين 2020

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر جامعة الأزهر تطلق اسم طبيب الغلابة على دفعة طب بنين 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت جامعة الأزهر، بأنه طبقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، قررت الجامعة إطلاق اسم الدكتور محمد مشالي (طبيب الغلابة )، على دفعة طب بنين القاهرة لعام 2020.

وقالت، في بيان، اليوم، إن ذلك يأتي تكريما له، وتقديرا لدوره الاجتماعي والإنساني، وليكون قدوة لشباب الأطباء في أداء الرسالة العظيمة للطبيب في مداواة البسطاء.

وأضافت الجامعة: "مع خالص الدعاء له بأن يتغمده الله بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان".