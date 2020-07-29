أخبار مصر | رئيس السكة الحديد يتابع سير العمل بمحطة مصر استعدادا للعيد (صور)

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس السكة الحديد يتابع سير العمل بمحطة مصر استعدادا للعيد (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقّد اليوم المهندس أشرف رسلان، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، سير العمل بمحطة مصر بالقاهرة، حيث قام بالمرور على مكاتب وشبابيك حجز التذاكر وأرصفة المحطة، للتأكد من حسن سير وانتظام العمل.

وتابع بنفسه على مدار الساعات الأولي من صباح اليوم حركة القطارات وعملية بيع التذاكر، مُشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تسهيل حصول الراكب على التذكرة.

ومن جانبه، أكد رسلان مجددًا على التزام العاملين وجمهور الركاب بارتداء الأقنعة الواقية تنفيذًا للإجراءات الوقائية المتبعة من قبل الهيئة سابقًا؛ ومشددًا في ذات الوقت على التباعد وعمل مسافات آمنة وتكليف المعنيين بمتابعة الأمر على مدار الساعة حفاظًا على سلامة العاملين ومرتادي المرفق من المواطنين.

وفي سياق متصل، كشف المهندس أشرف رسلان، عن نجاح الهيئة من جديد في القضاء على ظاهرة السوق السوداء تمامًا بفضل تطبيق حزمة إجراءات وتشديدات نجحت ومازالت تؤتي ثمارها الإيجابية.

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وفي ذات السياق، أضاف رئيس هيئة السكة الحديد، أن الهيئة سهلت عملية حجز التذاكر من خلال زيادة منافذ البيع بمحطة مصر برمسيس، والإبقاء على نسبة الحجز الإلكتروني المقدرة بـ 20% ليتمكن المسافرون من حجز مقاعدهم عبر الإنترنت باستخدام الحسابات البنكية.

وشدد رئيس هيئة السكة الحديد، على التواجد المستمر لكافة قيادات الهيئة والمختصين طوال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، لمتابعة حركة تشغيل القطارات، كما وجه تعليماته بتواجد مفتشي المبيعات وخدمة العملاء بجميع مكاتب حجز التذاكر، والانتشار على الأرصفة بالتنسيق مع شرطة السكة الحديد والأمن الإداري لتقديم التسهيلات اللازمة لجمهور المسافرين من الركاب.

وخلال جولته استمع «رسلان» لشكاوى الجمهور ووجه بحلها فورًا وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق أن الحجز لعيد الأضحى المبارك قبل السفر بأربعة عشر يوم فيما يخص القطارات وجداول التشغيل، وفي ذات اليوم للقطارات الإضافية والعربات العلاوة وحددت السكة الحديد عدد 4 مقاعد لكل مواطن بموجب بطاقة الرقم القومي.

جدير بالذكر أن السكة الحديد دفعت بعدد 140400 مقعد إضافي خلال أيام العيد بخلاف القطارات المجدولة.

وفي نهاية الجولة، تمني المهندس أشرف رسلان لجميع المواطنين الوصول لذويهم بسلام، مع تمنياته برحلات هادئة وسعيدة لجموع المسافرين وموجهًا التهنئة للشعب المصري بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.