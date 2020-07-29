أخبار مصر | هدايا تذكارية احتفالا بمرور عام على إطلاق منظومة التأمين الصحي ببورسعيد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر هدايا تذكارية احتفالا بمرور عام على إطلاق منظومة التأمين الصحي ببورسعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أنه في إطار الاحتفالات بمناسبة مرور عام على إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد يوليو ٢٠١٩، وفي إطار سعي الهيئة للتعريف بالمنظومة، وتشجيعًا على التفاعل المجتمعي معها، قامت هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد بتوزيع هدايا تذكارية على أوائل من قاموا بالتسجيل في المنظومة.

وكانت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أكدت تسجيل ما يقرب من (٦٠٠ ألف) مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، منذ بداية التشغيل التجريبي للمنظومة بالمحافظة في يوليو من العام الماضي وحتى الآن، لافتة إلى أنه تم تقديم أكثر من مليون و٨٠٠ ألف خدمة طبية وعلاجية للمنتفعين خلال نفس الفترة، وذلك من خلال الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات التابعة لها ببورسعيد.

وتشمل (٨) مستشفيات كبرى وتخصصية كبرى، بالإضافة إلى (٣١) مركز ووحدة صحة طب أسرة، تم تجهيزهم وفقًا لأعلى المعايير الإنشائية، وبأحدث الأجهزة الطبية وغير الطبية لتقديم الخدمات الصحية للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل بالمحافظة على أعلى مستوى.

جدير بالذكر أن التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل متاح لكل مواطني بورسعيد، وذلك من خلال التوجه لأقرب وحدة أو مركز صحة أسرة لمحل السكن ببطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد للأطفال (أو صورة منهم) لتسجيل البيانات الخاصة بالأسرة، وفتح الملف العائلي، ثم يتم الفحص الطبي الشامل بالمجان لجميع أفراد الأسرة لتكملة البيانات الطبية الخاصة بهم، ومن ثَّم الانتفاع بخدمات المنظومة.

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وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 1121 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 35959 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 465 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 92947 حالة من ضمنهم 35959 حالة تم شفاؤها، و4691 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر".