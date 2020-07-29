شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية في المركز الـ974 بتصنيف «Ranking Web of Universities» الإسباني (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن تصنيف الجامعات الأسباني Ranking Web of Universities، نتائج تقييمه لعام 2020، وجاءت جامعة الإسكندرية في المرتبة الثانية على مستوى الجامعات المصرية، واحتلت الترتيب الـ 974 على مستوى 30 ألف جامعة من 200 دولة حول العالم.

وقال الدكتور عصام الكردى رئيس الجامعة أن هذه الأرقام تعني أن الجامعة احتلت قائمة أعلى ترتيب بنسبة 3.2% من جامعات العالم، مع المحافظة على ترتيبها على مستوى الجامعات المصرية والتقدم 118 مركزاً على مستوى جامعات العالم عن عام 2019.

وأشار «الكردي» إلى أن هذا التصنيف يصدر كل ستة أشهر، وأنه لا يعتمد على ترتيب مواقع الجامعات على الانترنت، بل يستخدم كل من مؤشرات الويب والمؤشرات الببليومترية الخاصة بالبحث العلمي، وأن أفضل استراتيجية لتحسين ترتيب الجامعة هي تحديث الموقع باستمرار وزيادة كمية ونوعية محتويات موقع الجامعة على الانترنت.

واستعرض رئيس الجامعة ،مؤشرات هذا التصنيف وهي مشاركة المعرفة العامة والتي تشمل حجم (عدد الصفحات) في نطاق domain الويب الرئيسي وجميع النطاقات الفرعية للجامعة والتي تمثل 5% من إجمالي درجة التقييم. والمؤشر الثاني للتأثير أي محتويات الصفحة لعدد الشبكات الخارجية التي ترتبط بصفحات ويب الجامعة ويخصص لهذا المؤشر 50٪ من الدرجة، والمؤشر الثالث عن الباحثين الأكثر استشهادًا ويخصص له 10% من درجة التقييم، وأخيراً عدد الأبحاث العلمية المنشورة في أعلى 10% من قوائم مجلات العالم في 26 تخصص مختلف تم نشرها خلال 5 سنوات (2013 – 2017) ويخصص لهذا المؤشر 35% من الدرجة.