شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يهنئ السيسي ومدبولى والوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة بـ«عيد الأضحى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، برسالة تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك وبرقيات مماثلة إلى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة.

وجاء نص الرسالة:«يطيب لي أن أغتنم هذه المناسبة الكريمة لأبعث لفخامتكم بخالص إعزازي وتقديري لشخصكم الكريم، وأتقدم لسيادتكم باسم أبناء محافظة البحيرة وقياداتها السياسية والتنفيذية والشعبية بأسمى وأرق التهاني، وأطيب الأمنيات القلبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، داعايًا المولى عز وجل أن يُنعم على شعب مصر العظيم والوطن الغالي بالأمن والأمان والسلام والإستقرار ، وأن يعيد هذه الأيام عليكم بموفور الصحة والسعادة، وسدد الله خطاكم وكلل مساعيكم الحميدة ومجهوداتكم المخلصة بالنجاح، وندعو الله أن يوفقكم فى تحقيق طموحات وآمال أبناء هذا الوطن من عزة وتقدم وكرامة وإزدهار، فى ظل مناخ ينعم فيه أبناء مصر الأوفياء بالاستقرار والأمن والأمان لتحقيق غد أفضل ومستقبل مشرق لمصرنا الحبيبة.. وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بقيادتكم الرشيدة بخير وسلام.»

وأرسل المحافظ أيضًا برقيات تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء لتهنئته بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وفضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والسادة الوزارء والمحافظين وكبار شخصيات الدولة للتهنئة بالعيد.

اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة - صورة أرشيفية