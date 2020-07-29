شكرا لقرائتكم خبر عن بـ6 إجراءات احترازية .. قلعة قايتباي تستقبل زوارها بأول عيد في زمن الكورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت قلعة قايتباى فى الاسكندرية، 6 إجراءات احترازية خاصة تزامناً مع استقبال الزوار أيام عيد الأضحى المبارك، لا سيما وأنه يعد العيد الأول الذى يأتى على القلعة وهى تفتح أبوابها تزامناً مع فيروس كورونا المستجد.

وقال محمد متولي، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية فى الاسكندرية والساحل الشمالى، أن قلعة قايتباي أعلنت 6 إجراءات احترازية لاستقبال الزوار سيتم تطبيقها بالكامل فى قلعة قايتباي اعتبارا من أول أيام العيد، إضافة إلى الإجراءات الأخرى التى تتبعها القلعة للحفاظ على صحة وسلامة جمهور الزائرين .

وأوضح أن الاجراءات، شملت تعقيم القلعة مرتين يومياً مرة قبل الفتح للزيارة وعلى مدار اليوم ومرة عقب انتهاء الزيارات رسمياً مما يحقق أعلى درجات الحماية والوقاية للزائرين والعاملين بالقلعة وكذا الالتزام بكل الإجراءات التي أعلنتها وزارة السياحة والآثار ومنها عدم السماح بدخول القلعة الا بالكمامة الواقية (ماسك الوجه) والالتزام بإجراءات التباعد عند الوقوف أمام شباك التذاكر والالتزام بأماكن الانتظار ووضع footprint أمام هذه الأماكن كما سيتم قياس درجة الحرارة لكل الزائرين قبل دخول القلعة بالإضافة لقياس درجة الحرارة لكل العاملين بالقلعة يوميا قبل الزيارة.

ولفت الى أن جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية تتم تحت إشراف فريق من مفتشي المنطقة وأخصائي الترميم بالمنطقة مشيرا الى أنه تقرر فتح القلعة لمدة 6 ساعات يومياً.