شكرا لقرائتكم خبر عن هل تختلف إجازة البنوك والحكومة والقطاع الخاص في عيد الأضحي؟..تعرف على التفاصيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبدأ المصريون منذ غداً الخميس، إجازة عيد الأضحي المبارك، والتي لا تختلف كثيراً من القطاع الخاص إلى الحكومة.

فقد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قراراً يقضي بأن تكون الفترة من يوم الخميس، الموافق 30 يوليو 2020، حتى يوم الاثنين الموافق 3 أغسطس 2020، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

بينما في القطاع الخاص، قال وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، إن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص ستكون 3 أيام تبدأ الخميس حتى السبت.

فتبدأ الأجازة تبدأ من يوم الخميس، يوم الوقوف بعرفات، إضافة إلى أول وثاني أيام عيد الأضحى (الجمعة والسبت)، مشيرا إلى أنها ستكون إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص، إعمالا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والمعدل بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009 بشأن تحديد أيام الأعياد، التي تعتبر إجازة بأجر كامل.

وقال سعفان: «يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق في هذه الحالة، إضافة إلى أجره عن هذه الأيام، مثلي هذا الأجر».

بينما، أعلن البنك المركزي، أنه تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارا من يوم الخميس الموافق 30 يوليو 2020 وحتى يوم الإثنين الموافق 3 أغسطس 2020، وذلك بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك. وقال البنك المركزي، في بيان له، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس 2020.