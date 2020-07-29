البابا تواضروس يلتقي كهنة الخليج للاطمئنان على الأحوال الرعوية عبر «zoom» (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عقد البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اجتماعاً رعوياً عبر خاصية الـ video conference من خلال تطبيق zoom، ضم كهنة بلاد الخليج. وشارك في اللقاء الأنبا يوليوس الأسقف العام لقطاع كنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات والمشرف على خدمة بلاد الخليج. واستهل قداسة البابا الاجتماع بكلمة روحية بعنوان «الاتضاع» ثم اطمأن على الأحوال الصحية والرعوية لكهنة وشعب الكنائس في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر وسلطنة عمان ومدى مراعاة الالتزامات الصحية بهذه الكنائس لمواجهة فيروس كورونا المستجد. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 92,947

تعافي 35,959

وفيات 4,691

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