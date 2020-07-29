شكرا لقرائتكم خبر عن «ملّى الاسكندرية»: الهجوم على البابا تواضروس «هرطقة مقيتة».. و«البطريرك» اختيار الله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محسن جورج ،عضو المجلس القبطى الملي التابع لكاتدرائية الاقباط الارثوذكس في الاسكندرية،مستشار التعليم بالمحافظة، أن الهجوم المتواصل الذي يتعرض له البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، منذ أيام دون توقف على عدد من المنصات الالكترونية، أمر مرفوض جملة وتفصيلاً، كونه رمز دينى كبير، ويمثل رأس الكنيسة ليس فقط في مصر، وإنما على مستوى الكرازة حول العالم .

وأضاف «جورج» – في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» رداً على هذا الهجوم –، أنه يعد هجوم على الكنيسة بالكامل، والأقباط والمجلس الملّى لن يسمحا لأي شخص كائنا من كان بتوجيه الاتهامات والانتقادات لشخص البابا على عواهنها، معتبراً ما يثار من موجة غضب مرفوضة تجاه البطريرك بمثابة «هرطقة مقيتة» ليس لها أساس من الصحة، موجهاً حديثه للمهاجمين :من لديه أي شكاوى فليعلنها على العامة وليس مجرد هجوم الذي لا يفهم الهدف من ورائه سوى الشو الإعلامي فقط.

وتابع:«البابا تواضروس الثانى هو اختيار من الله عن طريق القرعة الهيكلية»، مستطرداً: ليس معنى ان وسائل السوشيال ميديا تلك المنصات الإلكترونية العملاقة متاحة للجميع يتم استغلالها بشكل سيئ لتوجيه الاتهامات والهجوم على شخص البابا، فهناك رموز دينية مثل البابا الاقتراب منها خط احمر، باعتباره رمز ديني كبير خاصة وأن البابا ليس لديه ما يخفيه، فهو يقوم بتوضيح أي امر يتعلق بالكنيسة وبالتالى فلا داعى للهجوم دون علم.

وقال، إن من يهاجمون البابا يتبعون أسلوب لا يليق بمكانة بطريرك الكرازة المرقسية على الإطلاق، وخليفة القديس مارمرقس الرسول، كما أن مناقشة الأمور العقيدية لها قنواتها الكنسية المعروفة وليست وسائل السوشيال ميديا والفيسبوك .

وتواصل العديد من المنصات الإلكترونية على السوشيال ميديا هجومها المستمر ضد البابا تواضروس الثانى دون أسباب.

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