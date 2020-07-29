شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي «زرزارة» بالغردقة يشكون من المغالاة في أسعار تقنين منازلهم: نحتاج الرأفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشد المئات من أهالي منطقة زرزارة بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بضرورة التدخل، لتخفيض قيمة سعر متر الأرض لمنازلهم في عملية تقنين أوضاعهم. وأكد الأهالي على عدم قدرتهم المالية والمغالاة في قيمة التقنين، وطالبوا بإعادة النظر في قيمة التقنين حتى تتناسب مع ظروفهم الاجتماعية.

قال إبراهيم إسكندر، أحد أهالي منطقة زرزارة بمدينة الغردقة لـ«المصري اليوم» إن منازلهم متهالكة وقديمة وأنهم لا يستطيعون تحمل قيمة سعر المتر التي تم الإعلان عنها من قبل لجنة التقنين وذلك لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية. وناشد «إسكندر» رئيس الجمهورية قائلاً نحن نستغيث بالأب الإنسان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن يتدخل لرفع العبء عن كاهل أولاده غير القادرين.

وقالت منصورة صديق جابر، أحد سكان منطقة زرزارة بمدينة الغردقة، إن بعض من أهالي المنطقة يعيشون بها من أكثر من 20 عاما من جميع المحافظات بحثاً عن لقمة العيش على أرض المحافظة، وأنه عندما بدأت عملية تقنين أوضاعهم فوجئوا بأن سعر المتر في التقنين 1200 جنيه، وأن أهالي المنطقة أسر بسيطة جداً لا تمتلك القدرة على سداد هذا السعر، مناشدة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لتخفيض قيمة سعر المتر، حتى يتسنى لنا القدرة على تقنين أوضاعنا.

فيما طالب أحمد يوسف أحد أهالي زرزارة، الرئيس السيسي ورئيس مجلس الوزراء ومحافظ البحر الأحمر، أن ينظرو لأهالي تلك المنطقة بعين الاعتبار والرأفة وتخفيض سعر المتر في التقنين، حتى يتمكنوا من سداد تلك الرسوم.