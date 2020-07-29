شكرا لقرائتكم خبر عن «قومى المرأة» يطلق «صوتك لمصر بكره» لتوعية سيدات الإسكندرية باختصاصات «الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة ماجدة الشاذلى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة في الاسكندرية، أن الفرع أنهى استعدادته لإطلاق حملة «صوتك لمصر بكره»، تزامنا مع انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ 2020، والتى تستهدف توعية السيدات بدور مجلس الشيوخ واختصاصاته والفرق بينه وبين مجلس النواب الحالي.

وأشارت «الشاذلى»، في تصريحات صحفية الأربعاء، إلى انه سيتم عمل «انفوجراف» يتضمن معلومات عن طبيعة عمل مجلس الشيوخ ومواعيد الانتخابات وكيفية التصويت بين المرشحين على النظامين الفردي والقوائم.

وأوضحت، أنه سيتم أيضاً عمل توعية إلكترونية من خلال منصات التواصل الاجتماعي الرسمية للفرع، بالإضافة إلى عقد مجموعة من اللقاءات بمشاركة أعضاء الفرع والنزول إلى القرى والأماكن الأكثر احتياجاً، لتشجيع وحث المواطنين على النزول للتصويت في الانتخابات، مع استمرار التوعية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من الإصابة بفيروس كورونا لضمان إتمام عملية التصويت بأمان.

ولفتت إلى أن حملة «صوتك لمصر بكرة.. انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠»، تقوم على تعزيز المشاركة السياسية للمرأة خلال المرحلة المقبلة، سواء على مستوى المرشحات أو على مستوى الناخبات والتصويت كمحور أساسي من محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠.