شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة بنها لخدمة المجتمع تتفقد وحدة رعاية المرأة بطب بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس جامعة بنها لشئون البيئة وخدمة المجتمع أعمال وحدة رعاية المرأة التابعة للمبادرة الرئاسية داخل كلية الطب وذلك برفقة الدكتور حسام أمين وكيل الكلية لشئون البيئة.

وأشادت مصطفى بالمجهودات المبذولة من قِبل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة داخل الوحدة والعمل على محاولة توفير جهاز سونار خاص بالوحدة للكشف عن السيدات، وتخصيص أماكن الكشف والسونار وسحب العينة في مكان واحد.

من جانبه اكد الدكتور أمين حرص إدارة كلية الطب على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه السيدات اثناء الكشف، والعمل على حل أي شكوى قد ترد بخصوص ذلك في محاولة لدعم المبادرات الرئاسية.

يذكر ان كلية طب جامعه بنها شاركت في المرحلة الاولي والثانية للمبادره الرئاسية للكشف المبكر عن سرطان الثدي والان تم ادراجها مره ثانية في المرحله الثالثة للالتزام وللكفاءات والكوارد الطبية الموجودة بها